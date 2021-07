2. Liga : Schalke-Anleihe erreicht ein Volumen von 8,9 Millionen Euro

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat mit seiner neuen Unternehmens-Anleihe 2021/2026 8,9 Millionen Euro eingenommen.

Gelsenkirchen | Die Anleihe wurde am Montag an der Wertpapierbörse in Frankfurt/Main platziert, wie der Verein mitteilte. Die neue Anleihe, die mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15,9 Millionen Euro angeboten worden war, hat einen festen jährlichen Zinssatz von 5,75 Prozent. „Vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Situation entspricht das Platzierungsvol...

