Bundesliga-Schlusslicht : Schalke zerrissen und ohne Hoffnungsträger Rangnick

Die plötzliche Absage von Ralf Rangnick zusammen mit schweren Vorwürfen aus seinem Umfeld treffen den wahrscheinlichen Absteiger Schalke 04 tief. Der Tabellenletzte präsentiert sich gespalten. Wie es weiter geht, ist einmal mehr unklar.

Gelsenkirchen | Die Spieler überfordert, der Club zerstritten: Die Absage von Hoffnungsträger Ralf Rangnick stürzt den Tabellenletzten FC Schalke 04 noch tiefer in die Sinnkrise. Der fast sichere Weg in die 2. Liga wird begleitet von Eitelkeiten, Vorwürfen und Indiskretionen. „Wir würden da in einen Krieg hineingezogen“, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Rang...

