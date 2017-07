Internationalisierung : Schalkes Marketing-Vorstand: China-Reise bringt Millionen

vergrößern 1 von 1 Foto: Tim Rehbein 1 von 1

«Wirtschaftlich betrachtet müssen wir die Internationalisierung langfristig sehen, eine Reise mit der Mannschaft ist dabei ein wichtiger Bestandteil unserer zahlreichen Maßnahmen. Isoliert gesehen wird uns die Reise einen siebenstelligen Betrag einbringen», sagte Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst der Funke Mediengruppe.

Jobst erklärte, dass der FC Schalke seit drei Jahren in China aktiv sei. «Wenn ich über den Tellerrand hinausblicke, dann sehen wir großes Potenzial in diesem Land, weil China staatlich enorm in die eigene Fußballentwicklung investiert und dabei Schalke 04 insbesondere durch seine erfolgreiche Nachwuchsförderung Interesse weckt.»

Im Fanartikelbereich setze man bereits eine fünfstellige Zahl ab. «Natürlich wollen wir in diesem Bereich auch wachsen. Das ist ein langer Weg und hängt natürlich mit sportlichem Erfolg eng zusammen», sagte Jobst. Aus diesem Grunde sei es auch Anspruch des Clubs, international zu spielen. «Platz zehn sollte ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein.»

WAZ-Interview

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 10:01 Uhr