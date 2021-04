29. Spieltag : Schaut „natürlich nicht gut aus“ - Eintracht erlebt Fiasko

Ausgerechnet in Gladbach! Fünf Tage nach seiner Ankündigung, im Sommer zur Borussia zu wechseln, wird Trainer Hütter mit Eintracht Frankfurt in Gladbach demontiert. Die Champions League soll das aber nicht in Gefahr bringen.

Mönchengladbach | Adi Hütter hatte es ganz eilig, seinen künftigen Arbeitsplatz zu verlassen. Nach dem bitteren 0:4 (0:1) seines aktuellen Arbeitgebers Eintracht Frankfurt bei seinem künftigen Club Borussia Mönchengladbach klatschte der österreichische Coach hastig mit den niedergeschlagenen Eintracht-Profis ab und zog dann bedient ab. „Herzlich willkommen bei un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.