Dortmunder Trainersuche : Schmadtke: «Keine Anzeichen» für Stöger-Abgang zum BVB

«Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ich in nächster Zeit mit irgendjemandem in Gespräche einsteigen müsste», sagte Schmadtke der «Bild»-Zeitung: «Klar ist Peter Stöger interessant für andere Vereine und steht hier und da vielleicht auf der Liste. Aber auch er hat einen langfristigen Vertrag bis 2020 beim 1. FC Köln.»

Der 51-jährige Österreicher soll nach Informationen verschiedener Medien ein Kandidat des BVB bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel sein. Stöger, der seit 2013 in Köln arbeitet und den FC in dieser Saison erstmals seit 25 Jahren in den Europacup führte, hatte dieser Tage erklärt: «Es macht keinen Sinn, sich mit etwas zu beschäftigen, wo nichts dahinter ist.»

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 11:19 Uhr