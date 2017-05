Tabellenplatz gefestigt : Schweinsteiger und Chicago feiern vierten Sieg in Serie

vergrößern 1 von 1 Foto: Chuck Myers 1 von 1

Durch den fünften Heimerfolg nacheinander festigte Chicago den zweiten Platz in der Eastern Conference.

Chicagos serbischer Stürmer Nemanja Nikolic erzielte mit seinem elften Saisontreffer nach nur drei Spielminuten die Führung. Dallas konnte nur drei Minuten später durch Roland Lamah ausgleichen. Matchwinner für Chicago war David Accam wiederum drei Minuten danach. Schweinsteiger spielte durch und war am Führungstreffer beteiligt.

Für Chicago geht es im nächsten Spiel in den US-Sonnenstaat Flordia. Am 4. Juni treffen Schweinsteiger & Co. auf Orlando City und den ehemaligen brasilianischen Weltfußballer Kaká.

Chicago Fire-FC Dallas

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 07:38 Uhr