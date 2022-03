3. Liga : Sechs Corona-Fälle im Team des VfL Osnabrück

Der Tabellenfünfte VfL Osnabrück vermeldet mitten im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga sechs Corona-Fälle innerhalb seiner Mannschaft. Nach Ulrich Taffertshofer und Andrew Wooten am Wochenende seien jetzt auch noch die Spieler Felix Higl, Sven Köhler, Manuel Haas und Davide Itter dazugekommen, teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Auch Zeugwart Mario Richter sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Betroffenen befänden sich häuslicher Isolation und würden unterschiedlich stark ausgeprägte Symptome zeigen, heißt es. Für die Osnabrücker geht es in der 3. Liga am Samstag mit einem Spiel beim Halleschen FC weiter.

