Hertha BSC : Sechs Spiele in 18 Tagen? - Optionen nach der Quarantäne

Hertha BSC steht nach Ablauf der Corona-Quarantäne vor einem hektischen Schlussspurt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga im Mai.

Berlin | Die Deutsche Fußball Liga kündigte eine Bekanntgabe der Neuansetzungen für die drei verlegten Spiele beim FSV Mainz 05, gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 möglicherweise in der kommenden Woche an. Offensichtlich gibt es zwischen Ligaverband und Club unterschiedliche Vorstellungen. Dies deutete Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich an. Man w...

