Nach Doping-Sperre : Solidaritätswelle für Perus Guerrero – WM-Gegner plädieren an FIFA

Perus Gruppengegner bei der WM in Russland setzen sich dafür ein, dass der gesperrte Paolo Guerrero doch teilnehmen darf.

von dpa

22. Mai 2018, 12:31 Uhr

Lima | Die Kapitäne von Perus Gruppengegnern bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland haben für eine Teilnahme ihres wegen Dopings gesperrten peruanischen Kollegen Paolo Guerrero plädiert. In einem Brief an den Weltverband FIFA baten der Franzose Hugo Lloris, der Australier Simon Kjaer und der Däne Mile Jedinak, Mitgefühl mit dem früheren Bundesligaprofi zu zeigen und die Sperre vorübergehend aufzuheben.

Wäre Höhepunkt seiner Karriere

„Peru kehrt nach 36 Jahren der Abwesenheit zur Weltmeisterschaft zurück„, heißt es in dem Brief. „Wir glauben, dass es Paolo Guerrero erlaubt sein sollte, seine Nation zu führen und das zu erleben, was ein Höhepunkt seiner Karriere sein wird". Die WM beginnt am 14. Juni und dauert bis 15. Juli. Zuvor hatten sich schon andere Fußballer sowie Fans aus Peru und der dortige Staatspräsident Martín Vizcarra für eine WM-Teilnahme Guerreros ausgesprochen.

Bei dem 34-jährigen früheren Stürmer vom FC Bayern München und Hamburger SV war nach einem Länderspiel Anfang Oktober die Substanz Benzoylecgonin festgestellt worden, die auch in Kokain enthalten ist. Der Internationale Sportgerichtshof CAS sperrte ihn daraufhin vergangene Woche für 14 Monate. Guerrero wollte am (heutigen) Dienstag mit FIFA-Präsident Gianni Infantino darüber sprechen.

Ausschluss wäre verkehrt

Die drei Kapitäne weisen in dem Brief darauf hin, dass die Fifa schon zuvor zu dem Schluss gekommen sei, Guerrero habe glaubhaft nachweisen können, die Substanz mit einer Tasse Tee eingenommen zu haben. „Unserer Meinung nach wäre es völlig verkehrt, ihn von dem auszuschließen, was der Höhepunkt seiner Karriere sein sollte", heißt es im Brief.