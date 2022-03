2. Liga : Spätes Siegtor: 1. FC Nürnberg ringt Hamburger SV nieder

Der 1. FC Nürnberg setzt seine kleine Siegesserie in der 2. Liga mit einem Sieg gegen den Hamburger SV fort und zieht in der Tabelle vorbei. „Wir freuen uns riesig“, sagt Trainer Klauß.

In einem temporeichen und umkämpften Spitzenspiel hat der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:1) niedergerungen. Außenverteidiger Tim Handwerker erzielte in der 88. Spielminute mit dem schwächeren rechten Fuß das Siegtor für den „Club“. Vor 25.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion trafen zuvor Pascal Kö...

