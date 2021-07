EM-Viertelfinale : Spanien mit Sieger-„Spirit“ - Schweiz enttäuscht und stolz

Es war kein so glanzvolles Spiel wie die Partien der beiden davor. Aber Spanien ist da, wo Frankreich nicht ist, wo Deutschland nicht ist und auch Portugal nicht. Im Halbfinale. Für die Schweiz reichte es nicht. Dennoch: Der Stolz überwiegt.

Sankt-Peterburg | Sie lieferten erst am Montag beide ein ziemliches Spektakel, beim direkten Duell wurde es nicht mehr so mitreißend. Dafür aber spannend mit einer aufopferungsvoll kämpfenden Schweizer Mannschaft in Unterzahl und einer spanischen Mannschaft, die Mühe hatte, auf dem Weg zum angestrebten Titeltriumph bei der Fußball-EM aber auch solche Spiele braucht,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.