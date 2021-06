Heimspiel gegen Belgien : Spiel eins nach Eriksen-Kollaps: Dänemarks emotionaler Abend

Das EM-Spiel gegen Belgien wird für Dänemarks Fußballer eine große Herausforderung. Es ist ihre erste Partie nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen und auch die erste ohne ihren besten Mann.

København | Dänemark steht ein emotionaler Fußball-Abend bevor. Fünf Tage nach dem Zusammenbruch ihres besten Spielers Christian Eriksen tritt die dänische Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen Belgien zum ersten Mal wieder am Ort des Dramas an (Donnerstag, 18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV). Mit dieser Mannschaft fühlt nach all den Szenen der Verzweiflung, des Zusa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.