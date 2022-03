Regionalliga : Spielabbruch in Essen wird mit 2:0 für Münster gewertet

Nach dem Böllerwurf beim abgebrochenen Spiel des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen ist die Partie mit 2:0 für Preußen Münster gewertet worden. Dies hat das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) am Freitag nach mehr als dreistündiger Verhandlung unter dem Vorsitz von Robert Jung (Euskirchen) entschieden. Zudem wurde RWE zu einer Geldstrafe von insgesamt 15.000 Euro auch für weitere Vorkommnisse verurteilt. Im nächsten Heimspiel muss der Club außerdem noch eine Teilsperrung von Tribünenbereichen vornehmen.

Der Regionalligaclub hat nun eine Einspruchszeit von zehn Tagen, ansonsten wird das Urteil rechtskräftig. Mit dieser Wertung könnte Konkurrent Münster im Aufstiegsrennen an Essen zunächst vorbeiziehen. Allerdings hat RWE noch zwei Spiele weniger absolviert. Die Begegnung im Essener Stadion an der Hafenstraße war am 20. Februar 2022 in der 74. Minute be...

