2. Bundesliga : St.-Pauli-Trainer Schultz: Volles Millerntor ist Faustpfand

Trainer Timo Schultz freut sich darauf, dass der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli sein Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim in einem voll besetzten Stadion austragen kann. „Ich weiß gar nicht, ob von den Spielern überhaupt schon einmal jemand vor dem ausverkauften Millerntor gespielt hat. Das ist ein Faustpfand“, sagte der 44-Jährige am Mittwoch. Nach einer Behörden-Entscheidung von Beginn der Woche sind wieder alle 29 546 Zuschauer zugelassen.

„Wir spielen gegen alle direkten Konkurrenten zu Hause. Die Fans werden uns nach vorne pushen und vielleicht den Ausschlag geben“, blickte der Coach des Tabellen-Zweiten auch schon auf die Spiele gegen Werder Bremen, Darmstadt 98 und den 1. FC Nürnberg voraus, die ebenfalls im heimischen Stadion stattfinden. „Dann spielen wir auch noch in Rostock und a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.