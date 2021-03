Bundesliga : Stürmer Gonzalez trainiert wieder beim VfB Stuttgart

Angreifer Nicolas Gonzalez hat nach rund einem Monat Verletzungspause wieder eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart absolviert.

Stuttgart | Der argentinische Fußball-Nationalspieler absolvierte am Nachmittag vorab ein leichtes Aufwärmprogramm mit der Mannschaft, anschließend trainierte der 22-Jährige gemeinsam mit dem ebenfalls zuvor verletzten Clinton Mola weiter. Gonzalez hatte sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Leverkusen Anfang Februar einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrücks...

