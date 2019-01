HSV-Stürmer trifft : Südkorea erreicht Viertelfinale des Asien-Cups

Südkorea hat auch dank Hee-Chan Hwang vom Hamburger SV das Viertelfinale der Asien-Meisterschaft erreicht. Der 22-Jährige schoss sein Team beim 2:1 (1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung im Achtelfinale in der 43. Minute gegen Bahrain in Führung.

von dpa

22. Januar 2019, 17:34 Uhr

Zwar gelang Mohamed Al Romaihi 13 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit am Dienstag der zwischenzeitliche Ausgleich für den Golfstaat, doch in der Verlängerung hatten die Südkoreaner die besseren Nerven.

Verteidiger Jin-Su Kim sorgte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung für den Sieg des Teams um Heung-Min Son von Tottenham Hotspur.

Die Südkoreaner, die sich 1956 und 1960 in die Siegerliste des Asien-Cups eingetragen hatten, treffen nun in der Runde der letzten Acht auf den Sieger der Partie zwischen dem nächsten WM-Gastgeber Katar und dem Irak. In den weiteren Viertelfinalpartien trifft Vietnam auf Rekordsieger Japan, Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate auf Titelverteidiger Australien und China spielt gegen den Iran.