Aus nach 2:3 gegen Katar : Südkoreas Fußball-Verband trennt sich von Coach Stielike

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

Die technische Kommission des Verbands habe bei einer Sitzung entschieden, den 62-Jährigen zu beurlauben, teilte ein Sprecher des Verbands am Donnerstag mit. Die Trennung hatte sich schon zuvor angedeutet. Stielike und sein Team standen bereits seit der überraschenden 0:1-Niederlage gegen China im März stark unter Druck. In der Gruppe A bleibt der WM-Vierte von 2002 mit 13 Punkten zwar Zweiter, der Vorsprung auf Usbekistan beträgt aber nur einen Zähler. Der Gruppen-Erste Iran hat sich bereits für die WM in Russland qualifiziert. Stielike war in Südkorea seit 2014 im Amt.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 08:53 Uhr