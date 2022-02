Nach Wechsel : Talent Wenig: Perspektive in Frankfurt besser als bei Bayern

Fußballtalent Marcel Wenig hat seinen bevorstehenden Wechsel von Rekordmeister FC Bayern München zu Eintracht Frankfurt erklärt.

„Ich habe auch beim FC Bayern meine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber am Ende hat sie in Frankfurt besser zu mir und meinen Zielen gepasst. Der Sport-Vorstand, Kaderplaner, Chefscout und Trainer haben mich mit ihrem Plan mehr überzeugt“, sagte der 17-Jährige der „Bild-Zeitung“. Wenig wechselt im Sommer ablösefrei von den Münchnern an den Main, wo e...

