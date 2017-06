Für 40 Millionen Euro : Torwart-Aufsteiger Ederson wechselt von Benfica zu Man City

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Der Aufsteiger unter den Torhütern in Portugal soll in Manchester Claudio Bravo Konkurrenz machen, der im vergangenen Jahr vom FC Barcelona zu Man City gekommen war. Seit seinem Wechsel in die Premier League waren dem Chilenen einige verheerende Fehler unterlaufen. Damit könnte der Neue, der mit vollem Namen Ederson Santana de Moraes heißt, die Nummer eins im Tor der Citizens werden.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Club des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola den portugiesischen Fußball-Nationalspieler Bernardo Silva vom französischen Meister AS Monaco eingekauft - Medienberichten zufolge für knapp 50 Millionen Euro.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 13:17 Uhr