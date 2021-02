Premier League : Transferausgaben in England im Winter deutlich gesunken

Die Ausgaben für die Verpflichtung von Fußballspielern in der englischen Premier League sind in der gerade abgelaufenen Transferphase deutlich niedriger gewesen als in den Vorjahren.

London | Nach einem Bericht des Wirtschaftsdienstleisters Deloitte lagen die Ausgaben für Neuzugänge im Januar bei umgerechnet rund 80 Millionen Euro (ca. 70 Millionen Pfund). Im Januar 2021 waren es noch gut 260 Millionen Euro gewesen. Im Winter-Transferfenster...

