2. Liga : Trotz Elfmeter-Patzer: Heidenheim gewinnt gegen Aue

Trotz zwei vergebener Elfmeter hat der 1.

Heidenheim an der Brenz | FC Heidenheim das Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) gewonnen. Patrick Mainka in der 4. Minute und Tim Kleindienst (90.+2) trafen am Samstag für den Gastgeber, der in der Tabelle mit 29 Punkten zum Rivalen aufschloss. Die S...

