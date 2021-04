Bundesliga : Trotz Talfahrt: Kohfeldt bleibt Trainer von Werder Bremen

Trotz der sportlichen Talfahrt und sieben Niederlagen in Serie bleibt Florian Kohfeldt Trainer von Werder Bremen.

Bremen | Der Fußball-Bundesligist sprach dem 38-Jährigen nach langen Beratungen am Montagabend das Vertrauen aus. Kohfeldt wird damit im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig auf der Bremer Bank sitzen. „Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwe...

