Achtelfinale : Tschechien wirft Niederlande aus der EM

Die Fußball-EM hat ihre erste große Überraschung. Der hochgelobte Titelanwärter Niederlande ist an Tschechien gescheitert und bereits raus aus dem Turnier.

Puskas Arena Budapest | Die ideenlose Mannschaft von Kapitän Georginio Wijnaldum scheiterte nach 35-minütiger Unterzahl am Sonntag in Budapest mit 0:2 (0:0) an ihrem Angstgegner. Tomas Holes (68.) und Bayer Leverkusens Schick (80.) mit seinem vierten Endrundentreffer schossen den leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter zum ersten Mal seit 2012 wieder ins Viertelfinale, wo am...

