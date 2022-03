Ukraine-Solidarität : Tuchel kritisiert provozierende Chelsea-Fans

Die Rufe von Chelsea-Anhängern nach Roman Abramowitsch während der Solidaritätsbekundungen für die Ukraine haben Trainer Thomas Tuchel verärgert.

„Das ist nicht der richtige Moment dafür“, sagte Tuchel. „Wenn wir Solidarität zeigen, dann sollten wir das alle gemeinsam tun“, fügte der Coach des Londoner Fußball-Erstligisten nach dem Vorfall hinzu. In allen Premier-League-Stadien wurde am Wochenende vor dem Anpfiff der Ukraine gedacht und eine Minute lang applaudiert. Vor Chelseas Match in Burnley...

