2. Liga : Türkischer Nationalspieler Karaman verlässt Düsseldorf

Der türkische Fußball-Nationalspieler Kenan Karaman wird seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nicht verlängern und den Club verlassen.

Düsseldorf | „Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mein Weg geht woanders weiter. Ich hätte mich gerne mit dem Aufstieg verabschiedet, leider hat das nicht geklappt“, teilte der 27-Jährige via Twitter mit. Karaman, der ins EM-Aufgebot der Türkei berufen wurde, spielte seit 2018 bei den Düsseldorfern und erzielte in 72 Pflichtspielen 16 Treffer für Fortuna. ...

