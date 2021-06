Europameisterschaft : U21 bejubelt Finaleinzug - Gegen Portugal „alles reinwerfen“

Zum dritten Mal in Serie schafft es die deutsche U21 ins EM-Endspiel. Nach einem begeisternden Sieg im Halbfinale gegen die Niederlande sieht das Team für sich keine Grenzen mehr.

Frankfurt am Main | An die große Endspiel-Herausforderung wollte Stefan Kuntz noch gar nicht denken. „Heute Abend genießen wir ein ganz tolles Halbfinale“, sagte der deutsche Fußball-Nationaltrainer nach dem dritten Finaleinzug mit seiner U21 in Serie. Erst ab Freitag werde er sich „Gedanken über Portugal“ machen, das am Sonntag in Ljubljana in Slowenien der deutsche ...

