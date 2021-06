EM-Halbfinale : U21-Coach Kuntz wechselt zweimal: Dorsch und Özcan neu dabei

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz verändert seine Startelf für das EM-Halbfinale gegen die Niederlande auf zwei Positionen.

Frankfurt am Main | Der im Viertelfinale gesperrte Niklas Dorsch kehrt in der Partie im ungarischen Szekesfehervar (21.00 Uhr/ProSieben) in die Anfangsformation zurück. Ebenfalls neu dabei ist Salih Özcan, der nach dem Relegationsspiel mit seinem Club 1. FC Köln erst verspätet zur U21 gestoßen war. Dafür sitzen der Fürther Anton Stach und der Hamburger Josha Vagnoman auf...

