Angriff auf die Ukraine : UEFA und F1 mit Konsequenzen: Keine Spektakel in Putins Land

Champions-League-Finale und Formel-1-Rennen finden 2022 nicht in Russland statt. Fußball und Motorsport reagieren damit auf den militärischen Einmarsch in die Ukraine.

Kein Königsklassen-Glamour in St. Petersburg. Kein Motorsport-Spektakel in Sotschi. Fußball und Formel 1 haben mit klaren Konsequenzen auf den russischen Militärangriff auf die Ukraine reagiert und ihre Top-Ereignisse in der Heimat von Wladimir Putin verlegt oder gleich ganz abgesagt. Nur mit der Rolle des wichtigen Millionen-Sponsors Gazprom tut sich...

