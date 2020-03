Coronavirus-Pandemie : Umfrage: Mehrheit für Verschiebung der Fußball-EM

Eine große Mehrheit der Deutschen ist für eine Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft wegen der Coronavirus-Pandemie.

von dpa

17. März 2020, 08:56 Uhr

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 58 Prozent dafür aus, das Großereignis statt in diesem Sommer erst im nächsten Jahr auszutragen. Nur 19 Prozent wollen, dass es bei der bisherigen Planung bleibt. Der Rest machte keine Angaben.

Die Europäische Fußball-Union berät heute in einer Videokonferenz über die Folgen der Corona-Krise. Auf dem Prüfstand stehen die derzeit ausgesetzten Europapokal-Wettbewerbe und die EM 2020. Das paneuropäische Turnier in zwölf Ländern soll eigentlich am 12. Juni beginnen. Eine Verlegung ist aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus aber die wahrscheinlichere Option. Diskutiert wird über mögliche Ersatztermine in diesem Winter oder im Sommer 2021.

Die Fußball-Bundesliga pausiert zunächst bis zum 2. April. In der YouGov-Umfrage plädierte jeder Dritte (34 Prozent) dafür, die Saison ganz abzubrechen. 44 Prozent meinen dagegen, sie sollte zu Ende gespielt werden. 22 Prozent machten keine Angaben. Am 30. März wollen die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga entscheiden, wie es nach dem 2. April weitergeht.