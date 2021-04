Transfers : Union Berlin verpflichtet Rani Khedira vom FC Augsburg

Der 1.

Berlin | FC Union Berlin hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Vom FC Augsburg wechselt Mittelfeldspieler Rani Khedira an die Alte Försterei, teilten die Eisernen mit. Der 27-Jährige kommt ablösefrei, da sein Vertrag beim FCA im Sommer ausläuft. Ob Rani Khedria in der Hauptstadt auf seinen großen Bruder Sam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.