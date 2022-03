WM-Qualifikation : Uruguay und Ecuador qualifizieren sich für WM in Katar

Uruguay und Ecuador haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar qualifiziert.

Die uruguayische Nationalmannschaft setzte sich im Estadio Centenario in Montevideo mit 1:0 gegen Peru durch. Den Siegtreffer in der 42. Minute erzielte Giorgian De Arrascaeta von Flamengo Rio de Janeiro. Ecuador unterlag in Ciudad del Este zwar der paraguayischen Nationalmannschaft mit 1:3, löste aufgrund des komfortablen Punktestands aber trotz der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.