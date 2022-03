Hamburg : Vereins-Ikone Seeler traut dem HSV den Aufstieg noch zu

Vereins-Ikone Uwe Seeler hat den Aufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga noch nicht abgeschrieben. „Von der Qualität und Mentalität traue ich es unseren Spielern in jedem Fall zu. Das Team hat es ja in Phasen der laufenden Spielzeit schon mal kurz bewiesen, dass es geht“, sagte der 85-jährige Seeler der „Bild“-Zeitung (Dienstag).

Nach der Länderspiel-Pause empfängt der Tabellensechste der 2. Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) den SC Paderborn. Für Seeler ist es „vollkommen egal, wie die Gegner heißen. Wenn man noch aufsteigen will, muss jeder geschlagen werden.“ Der HSV hat aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ob er die Partie live im Volksparkstadion ver...

