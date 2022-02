Fussball : Verspätet zur Besprechung: Assalé aus Kader gestrichen

Stürmer Roger Assalé vom SV Werder Bremen ist aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Ingolstadt am Samstag gestrichen worden. Nach Club-Angaben kam der 28-Jährige am Spieltag verspätet zur Besprechung und wurde von Trainer Ole Werner nicht mehr nominiert. Der Offensivspieler kam im vergangenen Sommer an die Weser und konnte bislang mit sechs Einsätzen nicht überzeugen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.