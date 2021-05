Leverkusener Trainer-Leihgabe : Völler lobt Wolf: „Steht für mutige Entscheidungen“

Sportchef Rudi Völler vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat die DFB-Trainer-Leihgabe Hannes Wolf gelobt, eine Weiterbeschäftigung des 40-Jährigen ist deshalb aber längst nicht sicher.

Leverkusen | „Der Trainer macht es gut, auch wenn es am Anfang etwas holprig war“, sagte Völler dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und schob nach: „Aber wenn man gewinnt, geht einem alles leichter von der Hand. Hannes Wolf steht für mutige Entscheidungen.“ In Bezug auf die Entscheidung über den Chef-Trainer im kommenden Jahr habe man aber „alle Antennen in alle Richtunge...

