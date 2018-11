Ex-Bundestrainer : Vogts kritisiert Super-League-Pläne: Macht «Ligen kaputt»

Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts hat die Pläne zu einer Super League als «reine Geldmacherei» kritisiert.

von dpa

13. November 2018, 13:12 Uhr

Dieses Vorhaben «würde die nationalen Ligen kaputt machen», sagte der 71-Jährige im Interview der «Rheinischen Post». «Es ist schon Wahnsinn, wenn es eine Weltmeisterschaft mit 48 Nationen gibt. Aber muss man jetzt auch noch an den Vereinsfußball rangehen? Der internationale Fußball ist, so wie er ist, sehr gut aufgestellt und organisiert. Er muss auch so bleiben», sagte Vogts, der als bislang letzter Bundestrainer 1996 den EM-Titel holte.

Einem Bericht des «Spiegel» zufolge sollen die kontinentalen Spitzenclubs eine geschlossene Liga planen. Es sei bereits in diesem Monat vorgesehen, dass 16 Topclubs, darunter der FC Bayern und Borussia Dortmund, eine Absichtserklärung unterzeichnen. Funktionäre der beiden Bundesligisten hatten das wiederholt zurückgewiesen.