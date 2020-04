Ehemaliger Bundestrainer : Vogts: Taktische Dinge in Video-Konferenzen besprechen

Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts sieht in den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auch eine Chance für den Profi-Fußball.

«Die Fußballer können von der aktuellen Trainingssituation, die durch die Auflagen der Gesundheitsämter entstanden ist, profitieren», sagte der 73-Jährige der «Rheinischen Post». Man könne in diesen Tagen an Schwächen der Spieler arbeiten, sagte Vogts. Die Situation könne moderne Trainingsmethodik mit dem Einsatz audiovisueller Medien voranbringen. «Apps helfen, Trainingspläne und Inhalte zu kommunizieren, in Video-Konferenzen kann man taktische Dinge besprechen», sagte Vogts weiter.