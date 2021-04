Nationalmannschaft : Warten auf Einigung mit DFB - Ablösespiel für Flick?

DFB-Direktor Bierhoff ändert seinen Plan: Die Gespräche über eine Löw-Nachfolge sollen eher beginnen. In die Personalie Hansi Flick ist auch der FC Bayern weiter einbezogen.

Frankfurt am Main | Der DFB treibt seine Pläne schneller voran als noch vor kurzem erwartet. Nach dem angekündigten Abschied von Hansi Flick als Bayern-Coach warten die Fans der Nationalmannschaft auf eine zeitnahe Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund. Die Gespräche mit dem einstigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw können schon in nächster Zeit konkret we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.