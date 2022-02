Fussball : Wechsel zwischen Bayern und Dortmund: „Explosionsgefahr“

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle wechselt im Sommer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Der 26-Jährige ist nicht der erste Profi, der zwischen den großen Rivalen der vergangenen Jahre wechselt. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert einige Beispiele aus den vergangenen Jahren.

2019/20: Mats Hummels kehrt zurück. Der Innenverteidiger unterschreibt nach drei Jahren in München einen Vertrag beim BVB. In Dortmund ist der Innenverteidiger Abwehrchef, allerdings auch verletzungsanfällig. 2016/17: Mats Hummels wechselt vom BVB nach München. Weniger als zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Wechselwunsches in einer Ad-hoc-Mittei...

