Infektion : Weiterer positiver Corona-Test: Hannovers Kaiser fällt aus

Dominik Kaiser von Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beim Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr/Sky) wird der Routinier nicht zur Verfügung stehen, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekanntgab. Dem 33-Jährigen gehe es gut, er habe sich in häusliche Isolation begeben. Der zuletzt ebenfalls positiv getestete Lawrence Ennali wird bei der Begegnung in Gelsenkirchen auch fehlen.

