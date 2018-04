Europa League : Weltmeister Özil brilliert bei Arsenal-Sieg

Mesut Özil und der FC Arsenal haben mit dem 4:1 gegen ZSKA Moskau einen weiteren Schritt zum erhofften Europa-League-Sieg gemacht. Qualifizieren sich die Londoner über den Titel noch für die nächste Champions-League-Saison?

von dpa

06. April 2018, 12:58 Uhr

Die überragende Leistung von Fußball-Weltmeister Mesut Özil im Europa-League-Viertelfinale gegen ZSKA Moskau brachte Arsenal-Trainer Arsène Wenger ins Schwärmen.

«Er genießt es, und ich hoffe, ihr genießt es auch, denn ihr könnt einen tollen Fußballer spielen sehen», sagte Wenger nach dem 4:1 (4:1) gewonnenen Spiel. Von Beginn an hatte Wengers Team das Hinspiel dominiert - und Özil übernahm dabei die Rolle des Regisseurs.

Nach seiner Gala-Leistung gegen die enttäuschenden Russen können Özil und seine Mannschaftskameraden weiter vom Gewinn des Wettbewerbs träumen. Der Einzug ins Halbfinale ist den Gunners kaum noch zu nehmen. Für den deutschen Nationalspieler wäre es der erste internationale Vereinstitel in seiner Karriere.

Es dauerte nur 35 Minuten, da hatten die Londoner das Spiel entschieden - und an fast allen wichtigen Situationen war Özil beteiligt. Der Weltmeister leitete das erste Gunners-Tor durch Aaron Ramsey mit Übersicht ein, bereitete zwei Tore vor und holte einen Elfmeter heraus. «Ansehnlicher Europa-Abend. Ich bin sehr froh, dass ich meinem Team helfen konnte», twitterte Özil nach dem Spiel. Bis zum Erreichen des Halbfinals sei es trotz des guten Ergebnisses vom Donnerstag aber noch ein langer Weg, meinte Wenger.

Dass es in der Europa League mit acht Siegen in elf Spielen in dieser Saison für das Wenger-Team sehr gut läuft, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Londoner in der Premier League enttäuschen. Auf Tabellenführer Manchester City beträgt der Abstand 33 Punkte. Auch der Einzug in die Champions League ist für Arsenal aller Voraussicht nach nur über den Sieg in der Europa League möglich.

«Wir haben in den vergangenen Wochen auch ganz schön gelitten», sagte Wenger und erinnerte daran, dass sein Team Ende Februar und Anfang März vier Spiele in Folge verlor. «Wir haben das Finale des Liga-Pokals verloren. Das zu verarbeiten braucht Zeit.» Die vergangenen fünf Pflichtspiele konnte Wengers Team nun allesamt gewinnen.

Am Samstagabend sind die Gunners dennoch nur Zuschauer, wenn Manchester City gegen Manchester United bereits die Meisterschaft klar machen will. Dafür muss das Team von Pep Guardiola aber gegen die von José Mourinho trainierten Stadtrivalen gewinnen. Der große Abstand von 16 Punkten bei noch sieben ausstehenden Spielen dürfte Man City aber nicht beunruhigen, die Meisterschaft ist dem Starensemble mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sané eigentlich nicht mehr zu nehmen.

Das wichtige Meisterschaftsspiel ist gleichzeitig auch das 21. Duell der beiden Top-Trainer Guardiola und Mourinho. Die Statistik spricht dabei eindeutig für Guardiola - und damit für eine Meisterfeier der Citizens am Wochenende: Der Spanier gewann 10 von bisher 20 Duellen gegen seinen portugiesischen Konkurrenten.