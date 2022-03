2. Bundesliga : Werder Bremen darf gegen Darmstadt in vollem Stadion spielen

Fußball-Zweitligist Werder Bremen darf das Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 am 19. März in einem vollen Stadion austragen. „Der Antrag der Grün-Weißen auf eine Vollauslastung wurde genehmigt. Das Heimspiel findet unter 2G-Bedingungen statt, für Kinder unter 12 Jahren gilt 3G“, teilte der Nordclub am Freitag mit. Bei dem Abendspiel am Samstag, 19. März (20.30 Uhr/ Sky und Sport 1), dürften dann 42.100 Fans ins Weserstadion kommen.

Zuletzt war die Arena im vergangenen November beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 ausverkauft gewesen. Wie zuletzt gelte weiterhin ein strenges Hygienekonzept und eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Stadionbereich mit Ausnahme des Sitz- oder Stehplatzes....

