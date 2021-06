Transfers : Werder Bremen verpflichtet Nicolai Rapp von Union Berlin

Zweitliga-Absteiger Werder Bremen hat Nicolai Rapp von Fußball-Bundesligist Union Berlin verpflichtet.

Bremen | Der Defensivspieler, der in den vergangenen anderthalb Jahren an Darmstadt 98 verliehen gewesen war und dort mit dem neuen Werder-Trainer Markus Anfang zusammengearbeitet hat, ist nach Anthony Jung der zweite Neuzugang der Norddeutschen für die kommende Spielzeit. Wie lange Rapps Vertrag gilt, teilten die Bremer am Donnerstag nicht mit. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.