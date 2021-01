Bundesliga : Werder holt Torwart Zetterer zurück - Chong geht nach Brügge

Werder Bremen holt Torwart Michael Zetterer vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle zurück an die Weser.

Bremen | Der Leihvertrag für den 25-Jährigen werde mit sofortiger Wirkung beendet, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zetterer wird bereits am Sonntag in Bremen erwartet, muss sich wegen der aktuellen Corona-Bedingungen aber erst einmal für fünf Tage in Qua...

