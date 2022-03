2. Bundesliga : Werder setzt auf Ducksch-Rückkehr: Toprak „gut im Fahrplan“

Aufstiegsfavorit Werder Bremen rechnet beim nächsten Heimspiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen mit der Rückkehr seines zuletzt corona-infizierten Torjägers Marvin Ducksch. „Er ist freigetestet, wir werden ihn in dieser Woche wieder eingliedern. Für wie viele Minuten es reichen wird, kann ich noch nicht sagen. Aber die Woche ist lang, wir sind da optimistisch“, sagte Trainer Ole Werner am Dienstag in einer digitalen Medienrunde.

Vor der Länderspiel-Pause und dem Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 (1:0) waren dem Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander fünf Stammspieler ausgefallen. Ducksch und der noch immer in häuslicher Isolation befindliche Leonardo Bittencourt fehlten nach positiven Coronatests. Ömer Toprak (Wadenverletzung), Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung...

