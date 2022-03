Fussball : Werders Fritz: „Haben noch einen weiten Weg zu gehen“

Bei Zweitliga-Tabellenführer Werder Bremen sieht man nach dem überzeugenden Derbysieg beim Hamburger SV noch längst keine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. „Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben. Wir werden jetzt nicht in Euphorie verfallen und unseren Weg aus den Augen verlieren. Die Mannschaft ist so gefestigt, dass sie das auch richtig einordnen kann“, sagte Clemens Fritz als Leiter Scouting und Profifußball am Dienstag bei einer virtuellen Medienrunde. „Die Spieler nehmen sich auch selbst in die Pflicht. Wenn jemand im Training ausschert, wird er sofort wieder reingeholt. Jeder weiß, dass wir noch einiges vor uns haben.“

Die Bremer gewannen am Sonntag mit 3:2 beim direkten Konkurrenten und großen Rivalen. In der Tabelle haben sie nun vier Punkte Vorsprung auf den HSV auf Platz vier. Nächster Werder-Gegner ist der Aufsteiger Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky)....

