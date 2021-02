Finale der Club-WM : Wie Messi: Lewandowski will „große Geschichte“ schreiben

Noch ein Schritt fehlt dem FC Bayern zum historischen Titel-Sixpack - und damit auch Robert Lewandowski zur nächsten Krönung. Auf der meist für Ronaldo und Messi reservierten Bühne führt nun der Weltfußballer Regie.

Ar-Rayyan | Robert Lewandowski ließ es sich nach dem perfekten Start in die Club-WM bei bestem Wetter in Katar gutgehen. „Man kann kurz Schwimmen, ein bisschen in der Sonne liegen, aber viel Zeit hat man nicht. Wichtiger sind das Training und das Finale am Donne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.