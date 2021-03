Einzug ins Halbfinale : „Wir brennen dafür“: Leipzig hat die Triple-Chance

Der Einzug ins Pokal-Halbfinale ist für Leipzig der Auftakt zu vier harten Wochen, die im Top-Spiel gegen Bayern gipfeln werden. Die Sehnsucht nach dem ersten Titel verdrängt die Müdigkeit.

Leipzig | Yussuf Poulsen stand glückselig in Badeschlappen am Spielfeldrand des Leipziger Stadions und offenbarte kurz vor Mitternacht seine große Titelsehnsucht. „Wir träumen vom ersten Tag an, dass wir den Pokal holen. Wir brennen dafür. Wir sind reifer als die Jahre zuvor“, sagte der dänische Fußball-Nationalspieler von RB Leipzig. Zum zweiten Mal nach 20...

