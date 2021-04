Eintracht Frankfurt : Wirbel nach Polizeieinsatz: Hinteregger verteidigt Fans

Eintracht Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger hat mit Aussagen zu Fanvorkommnissen am Rande des Bundesliga-Gastspiels des Tabellenvierten bei Bayer Leverkusen (1:3) für Wirbel gesorgt.

Leverkusen | In einem zunächst offiziell nicht veröffentlichten ZDF-Interview verteidigte der österreichische Fußball-Nationalspieler die Anhänger beider Teams, die am Samstagabend vor dem Stadion nur durch berittene Polizei gestoppt werden konnten. „Wenn es beide gewollt haben, ist es ja okay“, sagte Hinteregger nach dem Spiel am ZDF-Mikrofon und fügte hinzu: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.