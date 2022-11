Homosexualität steht in Katar noch unter Strafe. Foto: imago/News Images up-down up-down Videointerview mit Experte Gerdes Unsere Sportreporterin in Katar: LGBTQI+-Gesellschaft führt ein Leben in Angst Von Susanne Fetter | 18.11.2022, 15:56 Uhr

Durch die anstehende WM rückt auch die LGBTQI+-Gesellschaft in Katar in den Fokus. Wie kann es gelingen, dass Vertreter des Emirats Homosexualität nicht mehr als „geistigen Schaden“ abtun? Unsere Sportreporterin Susanne Fetter hat sich eine Woche lang in Katar umgesehen und anschließend mit Experte Jonas Gerdes über dieses Thema gesprochen.