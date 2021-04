Testspiele in Wiesbaden : WM-Gastgeber Australien und Norwegen fordern DFB-Frauen

Starke Gegner sollen die deutschen Fußball-Frauen nach der verpassten Olympia-Teilnahme fit für die EM 2022 machen. In Wiesbaden will die DFB-Auswahl einiges besser machen als zuletzt gegen die Niederlande.

Wiesbaden | Gradmesser Australien: Nach Belgien und Europameister Niederlande zum Länderspielstart 2021 testet eine der interessantesten Mannschaften im Weltfußball die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Wiesbaden. Die Matildas, so der Rufname der Australierinnen, haben sich Schritt für Schritt in die Weltspitze gespielt und zähle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.